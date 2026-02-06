Nuevo Hotel Days Inn en Sierra de la Ventana

“Nuestro país, con el liderazgo del presidente Milei, vuelve a ser una tierra de oportunidades para sectores estratégicos como el turismo”, así lo afirmó el Secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli durante el lanzamiento del establecimiento del Grupo Hotelero Albamonte.

Durante el acto, Scioli sostuvo: “El lanzamiento del Hotel Days Inn con el respaldo del grupo italiano Paoletti es ideal para dar cuenta del interés que tienen los grupos de inversión extranjeros en la Argentina, ahora que estamos sentando las bases para generar confianza, estabilidad económica y seguridad ciudadana”.

El Secretario también destacó la consolidación del alojamiento, lo que denominó “un polo estratégico para el turismo de reuniones en un destino dotado de una gran belleza natural como Sierra de la Ventana”, a la vez que aseguró que el sector privado “puede crecer y desarrollarse con reglas claras y previsibilidad”.

Finalmente, el secretario recordó que “el presidente Javier Milei ha señalado, desde el inicio de su gestión, que el turismo es una actividad estratégica para el afianzamiento de la economía”. “Sigamos trabajando para que la Argentina sea una tierra de oportunidades para las inversiones y el desarrollo extranjero en nuestro país”, puntualizó.

El presidente de la cadena hotelera Days Inn y Howard Johnson, Alberto Albamonte, reconoció que “hoy la Argentina atraviesa un cambio muy profundo, le mostramos otra cara al mundo”. “Agradecemos la confianza que el Grupo Paoletti ha depositado en nosotros”, completó.

Por su parte, la presidenta de Grupo Paoletti, Lara Paoletti, resaltó que “nuestro grupo llegó a la Argentina impulsado por una visión a largo plazo, con la convicción de que existen posibilidades reales de inversión y desarrollo junto a las comunidades locales”.

El establecimiento lanzado forma parte del Grupo Hotelero Albamonte —dueño de las cadenas hoteleras Days Inn y Howard Johnson—, con presencia en todas las regiones del país gracias a sus 40 hoteles y casi treinta años de trayectoria.

La transformación del complejo ya operativo en un estándar de lujo global da cuenta del crecimiento del turismo en la Argentina en calidad, profesionalismo, diversidad de la oferta e innovación de la mano del sector privado.

En estos últimos años, se registraron más de 120 inversiones hoteleras, 9.000 plazas en 55 destinos. Ocho cadenas internacionales invirtieron más de 110 millones de dólares, en tanto se estima que las inversiones en el sector podrían trepar a 1.400 millones de dólares en los próximos años.

También participaron del evento el secretario de Turismo de Tornquist, Carlos Lamas, inversores y otras autoridades.

