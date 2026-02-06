La pobreza bajó al 26,9%, asegura el Gobierno

Esta cifra representa una caída de 11,4 puntos porcentuales respecto del 38,3% del mismo período de 2024. Además, la indigencia se redujo al 6%.

6 de Febrero de 2026 09:06hs

El Ministerio de Capital Humano informó este jueves que la pobreza bajó al 26,9% en el tercer trimestre de 2025. Esta cifra representa una caída de 11,4 puntos porcentuales respecto al 38,3% del mismo período de 2024. Javier Milei celebró el dato como "tremendo". Además, la indigencia se redujo al 6%.

Los números provienen de un cálculo propio del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS), dependiente de la cartera que dirige Sandra Pettovello. Utilizaron las Bases de Microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) de los últimos tres meses de 2025, publicadas ayer por el INDEC.

El ministerio atribuye la baja a las políticas económicas del Gobierno, que controlaron la inflación y estabilizaron la economía. También destacan sus acciones focalizadas en los sectores más vulnerables. Esta tendencia confirma el descenso continuo desde el pico del 54,8% en el primer trimestre de 2024.

El INDEC publica mediciones oficiales de pobreza dos veces al año. La última, del primer semestre de 2025, registró un 31,6%, y la próxima saldrá en marzo de 2026 para el segundo semestre. La indigencia cayó 3,2 puntos porcentuales interanuales, del 9,2% en 2024 al 6% actual. Así, equilibrar la macroeconomía y focalizar transferencias directas permite reducir la pobreza en Argentina.