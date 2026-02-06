La inflación de alimentos se aceleró en la primera semana de febrero a niveles de marzo de 2024

La consultora LCG midió un salto del 2,5% en esa semana. Así, marca el aumento más importante del año. El guarismo supera todos desde la segunda semana de marzo de 2024, cuando llegó al 3,3%.

6 de Febrero de 2026 11:56hs

La inflación de alimentos y bebidas aceleró con fuerza en la primera semana de febrero. Una medición privada registró el incremento semanal más alto desde marzo de 2024. Ese mes, los precios aún sentían el impacto de la megadevaluación de diciembre de 2023.

El dato surge en medio de la polémica por el bloqueo gubernamental al nuevo índice de precios al consumidor del INDEC. Ese índice usaba una canasta de consumo más actualizada y debía publicarse el martes próximo. Ahora, el viejo IPC sigue vigente y da mayor peso a alimentos y bebidas.

La consultora LCG midió un salto del 2,5% en esa semana. Así, marca el aumento más importante del año. El guarismo supera todos desde la segunda semana de marzo de 2024, cuando llegó al 3,3%.

Este número evidencia la persistencia de la inercia inflacionaria. Si la tendencia continúa, presionará el IPC mensual junto con los aumentos en tarifas por la quita de subsidios. Dentro de la canasta de LCG, las bebidas e infusiones para el hogar subieron 7,3%, y los productos de panificación, cereales y pastas escalaron 6%. En cambio, aceites y frutas bajaron 0,1% y 0,9%, respectivamente.