La Argentina sumará 80.000 toneladas más de exportación de carne vacuna a EEUU

El canciller argentino, Pablo Quirno, encabezó y confirmó la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos.

6 de Febrero de 2026 12:35hs

Durante la jornada de ayer el canciller argentino, Pablo Quirno, confirmó en su red social X que la Argentina y Estados Unidos firmaron el acuerdo comercial que se había comenzado a charlar en octubre, antes de las Elecciones Nacionales Legislativas.

"Acabamos de salir de la firma del Acuerdo de Comercio e Inversión Recíproco entre Argentina y Estados Unidos. Felicitaciones a nuestro equipo y gracias al equipo Representante Comercial de Estados Unidos por construir juntos este gran acuerdo", publicó el funcionario argentino junto a la selfie que se puede ver a continuación.

Horas más tarde, el equipo de comunicación de la Cancillería Argentina emitió un comunido explicando los rasgos generales del acuerdo.

En primer lugar Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos para 1.675 productos argentinos en una amplia gama de sectores productivos, lo que permitirá recuperar exportaciones por 1.013 millones de dólares.

En paralelo, la Argentina eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, como máquinas, material de transporte, dispositivos médicos y productos químicos, reducirá al 2% otras 20 posiciones, principalmente autopartes, y otorgará cuotas para vehículos, carne y otros productos agrícolas.

La Cancillería argentina además indicó diez claves para entender el acuerdo bilateral y una de las más importantes es el punto 5 donde se confirma la ampliación de la cuota de carne bovina argentina.

"EEUU concederá un acceso preferencial de 100.000 toneladas anuales para la carne argentina, con 80.000 toneladas adicionales en 2026, lo que podría incrementar las exportaciones en cerca de u$s800 millones", detalla el comunicado.

Obviamente para el sector de ganados y carnes de nuestro país la noticia es más que positiva, más allá de que aún no se conozca el detalle fino del acuerdo. Sobre todo considerando las últimas imposiciones de cuota del principal comprador de la carne argentina, que es China.

De todas maneras es necesario destacar el punto 8 que señaló la Cancillería: "Apertura arancelaria y mejora de competitividad del lado argentino", donde se señala que nuestro país eliminará aranceles para 221 posiciones arancelarias, reducirá al 2% otras 20 (principalmente autopartes) y otorgará cuotas para vehículos, carne y productos agrícolas, con foco en bajar costos y mejorar la competitividad sistémica.

No era para menos, horas después de conocerse la noticia, las principales entidades e instituciones vinculadas a la ganadería argentina hicieron conocer su alegría.

Desde el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), el presidente Georges Breitschmitt indicó que "esta gran noticia nos genera una mejor competencia entre mercados, nos desafía a integrarnos cada vez más como cadena y ratifica que tenemos que trabajar para aumentar la productividad y satisfacer la creciente demanda mundial de proteína".

La Unión de la Industria Cárnica (UNICA) felicitaron "especialmente al Presidente Javier Milei y a todos los funcionarios que intervinieron en su exitosa concreción. Su compromiso y gestión han sido decisivos para abrir nuevas oportunidades comerciales de gran impacto para la cadena de valor de la carne".

La Mesa de Carnes también dijo presente con un comunicado calificando de "extrema relevancia que nuestras carnes sean reconocidas en un mercado tan exigente y competitivo como el norteamericano, y a su vez es el reconocimiento al trabajo y la calidad de toda la cadena ganaderia argentina, desde sus productores, profesionales, comercializadores, frigoríficos, trabajadores de la carne, del transporte".

No cabe ninguna duda que esto es una gran noticia para la ganadería argentina, un gol de mitad de cancha, si me permiten la expresión futbolera. Pero aún resta conocer la letra chica del acuerdo, ya que alguna que otra cadena de alimentos de la Argentina podría salir no tan bien parada tras el acuerdo.