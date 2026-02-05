Veinte personas armadas con cuchillos entraron a un juzgado a amenazar a un juez

Los intrusos procuraron subir al primer piso, hacia las oficinas del magistrado, pero el personal judicial bloqueó el paso con una barricada improvisada. Aparentemente, se relacionaba con la detención de nueve personas vinculadas a un grupo narco.

5 de Febrero de 2026 10:27hs

Alrededor de 20 individuos armados con cuchillos ingresaron violentamente este miércoles al Palacio de Justicia de San Martín y profirieron amenazas directas al juez Nicolás Schiavo, del Juzgado de Garantías N.º 5. Todo sucedió pasadas las 12 de ayer en el edificio de Pueyrredón 3500, y ya se investiga su conexión con una pesquisa sobre narcotráfico.

Los intrusos procuraron subir al primer piso, hacia las oficinas del magistrado, pero el personal judicial bloqueó el paso con una barricada improvisada. El desorden estalló en la recepción de planta baja, custodiada por tres empleados —incluida una embarazada—, donde destrozaron un vidrio y se mantuvieron varios minutos antes de huir, sin causar lesiones graves.

La sede de los juzgados de Garantías 1, 4 y 5 carece de videocámaras y tiene una vigilancia policial escasa. Inmediatamente se impulsó una investigación penal para dar con los responsables. El suceso parece relacionado con un procedimiento del 22 de enero en Villa Maipú: allanamientos que incautaron armas, chalecos antibalas y balas, más la detención de nueve implicados —tres de ellos menores— vinculados a una banda narco.

Mientras tanto, efectivos policiales lo ligan a protestas de parientes de presos y rechazan la idea de una toma orquestada; la Justicia evalúa las dos líneas. El Colegio de Magistrados bonaerense repudió con fuerza el episodio, denunció la fragilidad de las dependencias judiciales y exigió acciones rápidas en seguridad, junto con fondos para proteger al equipo y asegurar el servicio judicial.