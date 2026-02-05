Un chofer de la Línea 113 abandonó el volante para pelearse con un pasajero: casi provoca una catástrofe

Durante unos 14 segundos, el colectivo avanzó sin dirección, cruzando un semáforo en rojo y desviándose de su carril. Frenó a metros de la vereda, a centímetros de atropellar a cuatro personas.

5 de Febrero de 2026 08:46hs

Un chofer de la línea 113 protagonizó un incidente en avenida Rivadavia, barrio de Flores, al soltar el volante de su colectivo para pelear a golpes con un pasajero. La empresa lo despidió de inmediato por esta conducta. El episodio ocurrió el domingo pasado cerca de las 23:20, a la altura de Nazca.

Las cámaras internas de la unidad registraron toda la secuencia. El conductor abandonó el control del vehículo durante unos 14 segundos mientras intercambiaba golpes. Así, el colectivo avanzó sin dirección en plena vía pública.

Durante ese tiempo, la unidad cruzó un semáforo en rojo y se desvió de su carril. Estuvo a punto de colisionar con varios autos que circulaban correctamente. Finalmente, frenó a metros de la vereda, donde cuatro personas esperaban frente a un comercio y evitaron el impacto por centímetros.

Un pasajero que presenció la pelea decidió bajarse del colectivo en movimiento. El chofer recuperó el control en ese instante y detuvo la unidad. Las grabaciones confirman el riesgo extremo de la maniobra.