Trenes Argentinos redujo a menos de la mitad sus servicios provinciales desde 2023

5 de Febrero de 2026 11:25hs

Un informe del Observatorio Social del Transporte (OST) expuso una desinversión marcada en el sistema ferroviario argentino desde la asunción de Javier Milei. Trenes Argentinos redujo sus servicios provinciales de 22 en diciembre de 2023 a solo 10, dos años después. Los pasajeros en larga distancia cayeron un 24,3% en 2025 respecto a 2024 (de 260.000 a 190.000), y un 37,4% si se compara con 2023; el año cerró con 1.291.202 usuarios, el mínimo desde 2018 excluyendo la pandemia de 2020.

Eduardo Toniolli, exdiputado y vocero del OST, describió este deterioro como una degradación planificada para evitar quejas al cerrar ramales. El Gobierno aplica dos herramientas clave en este proceso. La Ley Bases (27.742) promueve la privatización de empresas ferroviarias públicas, y el DNU 525/24 de Emergencia Ferroviaria habilita suspensiones de servicios, recortes salariales y de personal, junto con posibles inversiones. Todas las eliminaciones se basan en el deterioro estructural de la red, que opera al 50% en larga distancia.

La falta de inversión en mantenimiento y materiales aceleró la crisis. La segunda mitad de 2025 registró los peores meses desde 2018 en pasajeros de larga distancia, excluyendo el excepcional 2020 por la pandemia. Los datos provienen de la CNRT y reflejan una tendencia sostenida de baja.

El estudio lo elaboraron Fundación Igualar, Asociación Amigos del Riel, Asociación Casco Histórico y especialistas en transporte. Se presentó esta semana en Santa Fe y subraya cómo la desinversión impacta directamente en la accesibilidad del servicio.