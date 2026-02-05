San Juan lanza promociones y descuentos para viajar todo el año

AEHGA San Juan presentó la edición 2026 del Plan de Promoción Turística “San Juan Todo el Año”, con beneficios en hotelería urbana, rural y gastronomía.

5 de Febrero de 2026 12:20hs

Por Ricardo Seronero

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA) anunció el lanzamiento de la edición 2026 del Plan de Promoción Turística “San Juan Todo el Año”, una iniciativa destinada a incentivar el turismo a lo largo de todo el calendario anual mediante descuentos especiales y beneficios en alojamiento y servicios gastronómicos para turistas y residentes de la provincia.

Entre los principales beneficios se incluyen:

Hotelería urbana

• 3 noches al precio de 2 en fines de semana largos y feriados

• 20% de descuento + late check out en reservas de 4 noches, con pago por transferencia bancaria (excepto fines de semana largos y feriados).

Hotelería rural

• 3 noches al precio de 2 (excepto fines de semana largos y feriados)

Gastronomía

• 15% de descuento presentando voucher de hospedaje. Beneficio válido con pago en efectivo

Las promociones estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026, no son acumulables con otras ofertas y podrán utilizarse exclusivamente en los establecimientos socios de AEHGA adheridos al plan.

El listado completo de alojamientos y locales gastronómicos participantes puede consultarse en el sitio oficial de la Asociación aquí: https://aehgasanjuan.com.ar/socios/?_sft_rubro=san-juan-todo-el-ano

Con esta nueva edición, el plan “San Juan Todo el Año” reafirma su objetivo de fortalecer la actividad turística provincial, promover el turismo interno y generar un impacto positivo en los sectores hotelero y gastronómico.

