San José se viste de carnaval

Este sábado 7 de febrero, el corazón de San José late al ritmo del carnaval. Un destino en la provincia de Entre Ríos para recorrer sin apuro, disfrutar con todos los sentidos y dejarse llevar por experiencias que combinan naturaleza, cultura y bienestar.

5 de Febrero de 2026 12:31hs

Por Ricardo Seronero

La calle Centenario se llena de brillo, color y alegría con el regreso de los tradicionales Corsos Sanjosesinos. Juntá a toda la familia, prepara la silla y todas las ganas para bailar al compás de las batucadas.

El corso vuelve al centro de la ciudad para que sanjosesinos y visitantes vivan una noche inolvidable. Desde las 21:00 h desfilan con todo su esplendor: Reyes del Carnaval (Área de Inclusión), Canguros Arcángel, Los Peques, Itambé y Arlequín.

Una fiesta popular, al aire libre y con entrada libre y gratuita.

Y ademàs, sabores, paisajes, historia, relax… y mucho más.

Una ciudad para recorrer sin apuro, disfrutar con todos los sentidos y dejarse llevar por experiencias que combinan naturaleza, cultura y bienestar.

Es imposible no probar su gastronomía, descubrir sus rincones con historia, conectar con sus paisajes y regalarte un merecido descanso.

San José te recibe como en casa… o mejor. Vení a conocerla y déjate sorprender.

