San José se viste de carnaval

Por Ricardo Seronero
La calle Centenario se llena de brillo, color y alegría con el regreso de los tradicionales Corsos Sanjosesinos. Juntá a toda la familia, prepara la silla y todas las ganas para bailar al compás de las batucadas.
El corso vuelve al centro de la ciudad para que sanjosesinos y visitantes vivan una noche inolvidable. Desde las 21:00 h desfilan con todo su esplendor: Reyes del Carnaval (Área de Inclusión), Canguros Arcángel, Los Peques, Itambé y Arlequín.
Una fiesta popular, al aire libre y con entrada libre y gratuita.
Y ademàs, sabores, paisajes, historia, relax… y mucho más.
Una ciudad para recorrer sin apuro, disfrutar con todos los sentidos y dejarse llevar por experiencias que combinan naturaleza, cultura y bienestar.
Es imposible no probar su gastronomía, descubrir sus rincones con historia, conectar con sus paisajes y regalarte un merecido descanso.
San José te recibe como en casa… o mejor. Vení a conocerla y déjate sorprender.
Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentinaok
Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590