Ramón Puerta descree de los números del 'record' yerbatero: "¿Viste lo que pasó con el Indec?"

"El endeudamiento de las firmas yerbateras es muy grande. El nivel de cheques devueltos sin fondos es récord. Un sector que estaba regulado, en los últimos 10 años fue para fijar precios. 65% del precio del paquete son impuestos. Los reclamos no sólo no son escuchados, sino que son desviados. Entre el Gobierno nacional y el provincial se pasan las culpas. Hoy Misiones vive una de las peores crisis, porque el tabaco también está en crisis", relató el exsenador, exdiputado y exgobernador de Misiones.

5 de Febrero de 2026 08:30hs

