Luis Caputo dio de baja el IPC de Lavagna y anunció que elaborarán otro

El ministro de Economía adujo que el nuevo índice se basa en una encuesta de hogares de 2017/18, la cual ya no representa los hábitos actuales de consumo.

5 de Febrero de 2026 08:40hs

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que el Gobierno implementará una nueva fórmula para el índice de precios al finalizar el proceso de desinflación. Criticó la metodología promovida por el ex titular del INDEC, Marco Lavagna, porque usa una base estadística desactualizada. Tanto él como el presidente Javier Milei rechazaron esa iniciativa aduciendo este motivo.

Caputo explicó que el nuevo índice se basa en una encuesta de hogares de 2017/18, la cual ya no representa los hábitos actuales de consumo. Recordó que eventos como la pandemia alteraron esos patrones de manera profunda. Por eso, los comportamientos de hoy difieren más de los de 2018 que estos últimos de los de 2004.

El ministro priorizará la medición vigente hasta completar la desinflación, para garantizar consistencia en los datos. Solo después aplicará una nueva encuesta de hogares que capture los cambios reales. Así, el Gobierno busca evitar interrupciones en el seguimiento inflacionario.

Caputo defendió además la apertura de importaciones en el sector textil y relativizó la polémica por sus declaraciones sobre el consumo de ropa. Una economía abierta beneficia directamente a la población, ya que permite comprar prendas argentinas más baratas o productos extranjeros sin viajar. Reafirmó que esta política forma parte de un modelo general opuesto al estancamiento de esquemas cerrados.