Fabio Tarasow: "El uso intensivo que hacen los chicos de las redes sociales sin acompañamiento, no les hace bien"

"Es difícil obtener evidencia científica, pero cualquiera que tenga hijos puede ver que pasan mucho tiempo con el celular, que consumen información de porquería, que no tienen elementos para discernir. Medidas como prohibir el uso de celulares en las aulas, como pasó en Australia y España, son decisiones en el sentido correcto, que no solucionan el problema pero empiezan a marcar una tendencia. Debemos pensar cómo las tecnologías pueden ayudar a una mejor educación", fueron otros conceptos del coordinador del Pent (Proyecto Educación y Nuevas Tecnologías) de Flacso.

5 de Febrero de 2026 11:35hs

