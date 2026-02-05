Desde este viernes Lincoln invita a vivir la fiesta más creativa del país

Por Ricardo Seronero
La Capital Nacional del Carnaval Artesanal es famosa como una de las mayores fiestas a cielo abierto del país. Cada noche, artesanos, hacedores y artistas locales animan un desfile que comienza a las 21.30 horas y se extiende durante cuatro horas o más. Allí, sobre el corsódromo que se apodera del paisaje urbano de la ciudad linqueña, unos 150 motivos ponen su cuota de alegría, brillo y ritmo para animar un carnaval que cuenta con 137 años de historia.
El público puede disfrutar del desfile desde ubicaciones que se adquieren a través de la Web oficial del evento (www.carnavalincoln.com) que consisten en mesas y sillas (se adquieren en cantinas con un valor que va de $25.000 a $30.000 para 4 personas sin consumición) y tribunas que se pueden abonar en forma online (con precios que van de $10.000 a $14.000).
Carrozas, cabezudos, máscaras sueltas y mini carrozas, básicamente montadas a partir de la técnica de la cartapesta y el tallado de “telgopor”, son la marca registrada de esta fiesta que hace de la creatividad e ingenio de sus artesanos y artesanas un valor único para retratar la vida cotidiana. A su vez, sorprendentes atracciones mecánicas, grupos de autos, comparsas, batucadas, carros musicales y disfrazados completan un desfile incesante de motivos a lo largo de los 700 metros de su corsódromo.
Cómo llegar
Lincoln es una ciudad de 35 mil habitantes, ubicada a 320 km de CABA.
-En auto el viaje dura entre 3 y 4 horas. Desde Capital Federal, saliendo por Acceso Oeste, RN 7 hasta Junín, desde allí 60 km por RN 188.
-En combi, la empresa "25 Buses" viaja directo ida y vuelta desde CABA a Lincoln. Reservas y venta de pasajes: 2355-554745.
-En ómnibus, desde Terminal Retiro empresas: Condor Estrella, Pullman General Belgrano. Desde La Plata, empresa TALP SA.
Dónde alojarse
-Hotel Impala - Sarmiento y Güemes. Contacto: 2355-422726
-Hotel Mestizo - Pcia. Santa Cruz 1505. Contacto: 2355-540000
-Hotel Lincoln Green - Acc. García Tuñón 2153. Contacto: 2355-404042
-Camping y Bungalows - Parque Municipal General San Martín. Contacto: 2355-647925
También hay opciones de alquiler en departamentos tipo Apart, bed & breakfast, casas quintas, casas y departamentos de alquiler temporario. Para consultas, comunicarse con la Oficina de Turismo: 2355-447396.
Shows
En su edición 2025, el Carnaval Artesanal de Lincoln se desarrolla durante 6 noches. El desfile inicia a las 21.30 horas y se extiende por aproximadamente 4 horas. A su finalización, en el escenario mayor actúan bandas y artistas nacionales.
-Viernes 6: Valentina Marquez: Sábado 7: Mario Luis; Domingo 8: Rusherking; Sábado 14: La Kermesse Redonda (Los Decoradores); Domingo 15: Max Carra; y Lunes 16: Los Caligaris.
Sitio/Redes Oficiales
www.carnavalincoln.com
https://www.instagram.com/carnavalincoln
