Carnaval sin multitudes: excursiones alternativas, menos masiva

Civitatis enumeró las experiencias más buscadas por quienes prefieren la calma y los entornos sin aglomeraciones de cara al próximo fin de semana extra largo. “Observamos una tendencia clara hacia un turismo más pausado y consciente, especialmente en fechas tradicionalmente masivas como el Carnaval”, explica Nicolás Posse, Country Manager de Civitatis Argentina y Development Manager de la compañía en Uruguay, Paraguay y Chile.

5 de Febrero de 2026 12:26hs

Por Ricardo Seronero

Mientras que el Carnaval suele asociarse a grandes desfiles, fiestas multitudinarias y celebraciones masivas, cada vez más viajeros optan por una forma distinta de disfrutar estas fechas: escapadas tranquilas, experiencias culturales auténticas y excursiones en contacto con la naturaleza.

En este contexto, Civitatis, la plataforma líder en la venta de visitas guiadas, excursiones y actividades en español en todo el mundo, propone una selección de alternativas para vivir el fin de semana extra largo de Carnaval lejos del ruido y las aglomeraciones.

“Muchos viajeros prefieren aprovechar estos días para descubrir destinos menos concurridos, conectar con la cultura local o simplemente descansar sin renunciar a experiencias que dejan huellas”, agrega Posse.

¿Cuáles son las excursiones apacibles más buscadas para Carnaval?

Entre las actividades de mayor demanda en la plataforma dentro del país para disfrutar durante el próximo feriado, se encuentran:

Trekking por el Parque Nacional Quebrada del Condorito (Córdoba): Una experiencia para descubrir la fauna y flora de uno de los principales espacios naturales de la provincia de Córdoba.

Excursión a la Laguna Brava (La Rioja): ideal para descubrir los fascinantes paisajes altoandinos y una sorprendente combinación de desiertos rojizos, lagunas saladas y gran variedad de fauna endémica.

Excursión al Cañón del Atuel y San Rafael (Mendoza): En este tour se atraviesa el Valle de Uco, se visita la ciudad de San Rafael y el embalse de Valle Grande, donde se puede realizar un descenso en gomones por el río o un paseo en catamarán por el Lago del Dique Valle Grande, finalizando en el cañón para descubrir sus curiosas formaciones rocosas.

Paseo en barco al atardecer por el Río de la Plata (Buenos Aires): la navegación a bordo de un crucero con barra libre de tragos combina cultura urbana y serenidad en un entorno más relajado que los circuitos más multitudinarios de la ciudad.

Excursión a Yuco, cascada Chachín y Hua Hum (Neuquén): una caminata por cascadas y circuitos lacustres en torno al lago Lácar que permiten disfrutar del aire libre y las vistas panorámicas de estos paisajes soberbios sin grandes concentraciones de gente.

Estas experiencias, que forman parte del extenso catálogo de actividades de Civitatis en Argentina y el mundo, están pensadas para quienes desean transformar sus feriados en vivencias enriquecedoras, conscientes y alejadas del bullicio habitual de las fechas festivas.

Además, estas excursiones no solo contribuyen a una mejor experiencia para el viajero, sino que también fomentan un reparto más equilibrado del turismo, beneficiando a destinos menos saturados y apoyando a comunidades locales.



