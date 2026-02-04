Piedra Parada: las entrañas de un volcán de 50 millones de años en Chubut

Una roca de 100 metros de base y 240 metros de altura emerge junto al río Chubut. En el centro de la caldera un volcán de 25 kilómetros de diámetro, cuya chimenea se solidificó, Piedra Parada es un Área Natural Protegida con escenarios únicos.

4 de Febrero de 2026 12:59hs

Por Ricardo Seronero



Es vivir una experiencia única, inimaginable. Cañadones monumentales, cuevas, pinturas rupestres y una paleta de colores infinita de minerales amarillos, verdes, grises, rojos y rosados te esperan en un lugar fascinante.

Hace 50 millones de años, en Piedra Parada se produjo una gran erupción volcánica. Parte de la lava se convirtió en rocas de diversos tonos, que se convirtieron en un paisaje imperdible.

Si no sos geólogo ni escalador, Piedra Parada es ideal para el trekking y el mountain bike. Junto a la imponente roca, en el ingreso al área un sendero de tres kilómetros te sumerge en el Cañadón de la Buitrera, un pasillo de rocas de más de 100 metros de altura resguardado de los vientos. Pinturas rupestres mapuche-tehuelches en cuevas indican que Piedra Parada también era un lugar elegido por los pobladores originarios para guarecerse del clima.

Ubicado a la vera del Río Chubut, Piedra Parada también permite la pesca deportiva en diversos cursos de agua. Y es hogar de especies autóctonas endémicas, como el roedor chinchillón, además de aves y reptiles.

Piedra Parada está sobre la Ruta Provincial 12, a 42 kilómetros de Gualjaina y 150 de Esquel y 130 de Paso del Sapo. Pero no importa el camino que elijas, cuando llegues a Piedra Parada vas a quedarte con la boca abierta.

Recomendaciones para una buena experiencia

Cómo llegar:

La distancia desde Esquel a Gualjaina es de 90 km; este poblado es el último punto con servicios en el camino a la zona del área protegida, que está ubicada unos 30 km más al Este.

A Esquel se llega en avión, al aeropuerto Brigadier General Antonio Parodi; en ómnibus o en auto, desde Bariloche por la Ruta 40, desde Comodoro Rivadavia por la Ruta 26 y la 40; y de Trelew por la ruta 25.

Comportamiento dentro del Área Natural Protegida

- Minimice los ruidos: alteran el comportamiento de la fauna, y afectan la calidad de su visita y la de los demás.

- Mantenga una distancia prudencial para observar la fauna: por su seguridad y la de los animales.

- Por favor, no alimente a la fauna silvestre dentro del Área Protegida.

- Evite molestar o capturar ejemplares de fauna silvestre.

- La cartelería es un servicio para todos los visitantes: colabora con su cuidado y conservación.

- Si advierte acciones que atentan contra las normas del Área, dé aviso a las autoridades (Guardafaunas).

- Teniendo en cuenta que existe una tarifa general y que de acuerdo a la residencia de los turistas se realizan descuentos, resulta necesario tener algún tipo de identificación personal (DNI , carnet de conducir, u otros) para mostrar en el ingreso al área.

Es importante que cada integrante del vehículo tenga su identificación ya que la tarifa es por persona.

Tarifas Área Natural Protegida Piedra Parada: Para febrero de 2026, las tarifas de acceso al Área Natural Protegida Piedra Parada, en Chubut, establecen un valor general de $7.500 para residentes provinciales (incluye jubilados, pensionados y alumnos en viajes escolares).

El costo de entrada para visitantes nacionales es de $15.000, mientras que extranjeros abonarán $45.000. Menores de 5 años, personas con discapacidad y excombatientes tienen ingreso sin cargo

Tarifas Referenciales 2025-2026 (Campings zona Gualjaina):

Camping Mayores (12+ años): Aprox. $20.000 ARS por noche.

Camping Menores (8-11 años): Aprox. $15.000 ARS por noche.

Motorhomes/Casillas: Aprox. $15.000 ARS por noche.

Dormis (2 personas): Aprox. $60.000 ARS por noche.

Las tarifas pueden sufrir variaciones-.



Para más info: Secretaría de Turismo de Esquel. www.esquel.tur.ar



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590







