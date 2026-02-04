Patentes en CABA: las nuevas facturas estarán disponibles online desde el 18 de febrero

El Gobierno porteño dispuso un tope a las patentes equivalente a la inflación y ordenó reimprimir las boletas con incrementos excesivos. El vencimiento unificado para todas las terminaciones será el 27 de febrero, sin perder descuentos por pago a término o buen contribuyente.

4 de Febrero de 2026 12:02hs

El Gobierno porteño dispuso un tope a las patentes equivalente a la inflación y ordenó reimprimir las boletas con incrementos excesivos. Las nuevas facturas estarán disponibles online desde el 18 de febrero en la web de la AGIP y dos días después en homebankings. Solo se emitirán de forma digital para agilizar el proceso. El vencimiento unificado para todas las terminaciones será el 27 de febrero, sin perder descuentos por pago a término o buen contribuyente.

La AGIP suspendió las boletas previas y las eliminó de los sistemas de pago digitales. Así, evitó débitos automáticos con los montos antiguos. Los contribuyentes deben ignorar las facturas viejas y usar las nuevas para cumplir. Quienes necesiten ayuda pueden consultar en https://autogestion.agip.gob.ar/cuit/infoagip.

El recálculo aplica el 31,8% de inflación acumulada en 2025 según el IPCBA porteño. Este tope cubre las cuotas 1, 2 y 3, más la anual. El Gobierno porteño presentó un proyecto de ley a la Legislatura para ratificar esta medida. Las variaciones iniciales respondieron a actualizaciones de valuaciones vehiculares de ACARA, no a un alza impositiva.

Quienes ya pagaron las boletas antiguas no requieren trámites extras. Si la nueva cuota 1 supera el tope, el excedente genera saldo a favor para la siguiente factura. En pagos anuales anticipados, la diferencia queda disponible para devolución o imputación futura. Así, el ajuste beneficia a todos los contribuyentes.