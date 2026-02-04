Los puertos argentinos, entre los destinos de los cruceros de lujo

Scioli dio la bienvenida al Vista, del segmento de alta gama, que recaló por primera vez en la Terminal Quinquela Martín, con 1.200 pasajeros a bordo. “Unos 700 mil turistas arriban cada año en crucero a Buenos Aires, Puerto Madryn y Ushuaia, con un impacto económico positivo sustancial que se extiende más allá de los puertos" expresó el secretario de Turismo y Ambiente.

4 de Febrero de 2026 10:35hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, dio hoy la bienvenida al crucero Vista, de la empresa Oceanía Cruises, en su primera recalada en el puerto de Buenos Aires, incluida en una travesía de 180 días por todos los continentes.

“Unos 700 mil turistas arriban cada año en crucero a Buenos Aires, Puerto Madryn y Ushuaia, con un impacto económico positivo sustancial que se extiende más allá de los puertos. La llegada del Vista es un ejemplo del exitoso resultado de nuestra participación en Seatrade Cruise Global, el evento más importante del segmento, al que asistimos con el objetivo de impulsar el turismo receptivo”, Scioli puntualizó, quien expresó su intención de que estén dadas las condiciones para que, en próximas travesías, el Vista tenga a Mar del Plata entre los puertos de su recorrida.

Scioli también destacó que el presidente Javier Milei considera, desde el inicio de su gestión, que el turismo es una actividad estratégica para activar la economía nacional y subrayó la importancia de que la Argentina “sea hoy un destino seguro para que los viajeros puedan disfrutar de sus experiencias”.

A bordo del Vista, Scioli intercambió plaquetas recordatorias de esta primera recalada en Buenos Aires con Frank Medina, vicepresidente de Ventas Internacionales de la firma. Participó además Eugenia Wehbe, directora general de Desarrollo Turístico del Ente de Turismo de Buenos Aires.

“Argentina es un destino codiciado. Vemos el trabajo que hace el país en su posicionamiento como destino internacional. Para nosotros, tiene mucha importancia que el pasajero reconozca el valor agregado que va a tener el pasajero al visitar ese destino, como las maravillas con las que se va a encontrar en la Argentina”, Frank puntualizó.

Con capacidad para 1.200 pasajeros, el Vista forma parte de la flota de la empresa que, con sede en Miami, Estados Unidos, opera cruceros que recorren todo el mundo en experiencias de alta gama que enfatizan la calidad de las propuestas gastronómicas.

En la temporada 2024-2025, 719.000 mil cruceristas arribaron a los puertos argentinos, marcando un crecimiento interanual de 3,2 por ciento. La mayor cantidad de cruceristas se registró en el puerto de CABA (509,2 mil cruceristas), seguido por el puerto de Ushuaia (157,1 mil cruceristas) y Puerto Madryn (53,4 mil cruceristas). Cuatro de cada diez cruceristas arribados en la temporada pasada procedían de Estados Unidos.



Escucha Sentí Argentina todos los sábados de 12 a 15 hs por AM 590 Radio Continental. Seguinos IG: @sentiargentinaok

Miranos en vivo: https://www.youtube.com/@radiocontinental590



