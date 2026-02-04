"Los industriales nos consideramos víctimas de un modelo que mantiene altos costos en dólares y alta presión impositiva"

"Por eso han cerrado más de 22.000 empresas en los últimos dos años y se han perdido más de 320.000 puestos de trabajo. La industria textil es un sector que está sufriendo más, porque es mano de obra intensiva. En un momento la industria textil era competitiva y venían de Chile o Brasil a comprar ropa. ¿Qué pasó en ese momento? ¿No será que tenía costos energéticos más bajos, menor presión impositiva, financiamiento?", inquirió Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos, en respuesta a las declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre lo cara que es la ropa en el país. "Está comparando los shoppings más caros de Buenos Aires con las mesas de saldo de Miami", graficó.

4 de Febrero de 2026 09:22hs

