Human Rights Watch consignó ”flagrante desprecio por los derechos humanos” en el primer año de la presidencia de Trump

4 de Febrero de 2026 11:23hs

El informe anual de Human Rights Watch (HRW) califica el primer año del segundo mandato de Donald Trump como un período de "flagrante desprecio por los derechos humanos". La organización documenta violaciones atroces en múltiples áreas. Estas incluyen el trato a inmigrantes y minorías, así como retrocesos en políticas medioambientales. El reporte destaca un giro autoritario en Estados Unidos.

La política migratoria del gobierno republicano generó redadas violentas en cientos de lugares. Estas acciones detuvieron a personas en situación irregular y causaron abusos. En Minneapolis, agentes federales mataron a dos manifestantes en días recientes. Además, la Casa Blanca revocó directrices que protegían escuelas, hospitales y centros religiosos de detenciones.

HRW acusa al Ejecutivo de usar raza y origen étnico para crear chivos expiatorios. El gobierno limitó solicitudes de asilo, eliminó el TPS para miles y deportó sumariamente a inmigrantes, sobre todo negros y latinos. Estas medidas violaron el debido proceso y fomentaron el miedo. Inmigrantes enfrentaron condiciones inhumanas; 32 murieron en custodia del ICE en 2025, más cuatro hasta enero.

El informe denuncia un alineamiento con el supremacismo blanco a través de retórica racista. Trump alegó un "borrado de civilización" en Europa y calificó poblaciones enteras como no bienvenidas. El primer día de su mandato, eliminó programas federales de diversidad, equidad e inclusión. También desplegó la Guardia Nacional en ciudades para consolidar poder federal y atacó a opositores políticos.

En justicia penal, Estados Unidos mantiene una tasa de reclusión juvenil que duplica el promedio mundial. Niños siguen procesados como adultos por delitos graves. El país es el único que impone cadena perpetua sin libertad condicional a menores. Tras la revocación federal del aborto, estados aumentaron restricciones a derechos reproductivos. El gabinete recortó fondos para salud reproductiva.

La Administración intensificó ataques contra comunidades transgénero. Más de la mitad de los estados (27) prohíben atención médica de afirmación de género para menores, con aval de la Corte Suprema en junio. En medio ambiente, Trump retiró al país del Acuerdo de París. La EPA busca revocar la idea de que los gases de efecto invernadero amenazan la salud, junto a una lucha contra energías renovables.

En política exterior, Estados Unidos amplió sanciones contra la Corte Penal Internacional y se retiró de instituciones como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la OMS. Liquidó casi toda la ayuda exterior al desmantelar USAID. Los bombardeos en el Caribe y Pacífico contra lanchas de drogas dejaron más de 120 muertos. HRW los califica de ejecuciones extrajudiciales ilegales según el derecho internacional.