Hallan la molécula de azufre más grande fuera de la Tierra: ”La base de la vida comienza mucho antes que las estrellas”

Astrónomos del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre (MPE) y del Centro de Astrobiología del CSIC-INTA detectaron la molécula de azufre más grande jamás hallada fuera de la Tierra. Se trata de la tiepina, un hidrocarburo azufrado con forma de anillo. El equipo publicó los detalles en Nature Astronomy. Este avance revela conexiones clave entre la astroquímica y los orígenes de la vida.

Los científicos observaron la molécula en una región de formación estelar a 27.000 años luz, cerca del centro de la Vía Láctea. La tiepina surgió de reacciones químicas en esa nube molecular joven. Antes, las detecciones se limitaban a compuestos sulfurados simples de seis átomos o menos. Ahora, esta estructura de 13 átomos marca un hito en la exploración espacial.

La tiepina vincula el espacio interestelar con la Tierra: su estructura se asemeja a moléculas en meteoritos y cometas. Así, demuestra que la química prebiótica se inicia antes de la formación de estrellas. El azufre, esencial en proteínas y enzimas, cobra relevancia en este contexto. El hallazgo combina observaciones astronómicas con análisis de laboratorio.

Mitsunori Araki, autor principal del MPE, celebró la detección inequívoca de esta molécula anular con azufre. Él la describió como un paso crucial para entender el lazo químico entre el cosmos y la vida. Valerio Lattanzi, coautor, agregó que tales compuestos complejos ya existen en nubes sin estrellas.