La Fiesta Nacional se realizará del viernes 6 al lunes 8 de marzo de 2026. El Gobierno de Mendoza comunica la apertura del procedimiento para que los medios interesados puedan cubrir los actos oficiales del calendario de Vendimia 2026. El sistema estará habilitado desde el 2 al 17 de febrero, sin excepción.

4 de Febrero de 2026 13:04hs

Por Ricardo Seronero

La Fiesta Nacional de la Vendimia de Mendoza, también conocida como el Festival de la Vendimia de Mendoza, es una de las fiestas más importantes de la Provincia de Mendoza y de toda Argentina.



Si bien el calendario oficial comienza el domingo 1 de marzo de 2026, con la Bendición de los Frutos, podría decirse que la Fiesta de la Vendimia 2026 comienza el viernes 7 de marzo con La Vía Blanca de las Reinas.

¿Cuándo se llevará a cabo La Vía Blanca de las Reinas?

La Vía Blanca de las Reinas se llevará a cabo el viernes 6 de marzo de 2026 por la noche, por las calles de la Ciudad de Mendoza.

¿Cuándo es el Carrusel de La Fiesta de la Vendimia?

El Carrusel de la Fiesta de la Vendimia 2026, el más popular de los eventos vendimiales, tendrá lugar el día sábado 7 de marzo de 2026 por la mañana.

¿Cuándo es el Acto Central de La Fiesta de la Vendimia?

La fiesta mayor de los mendocinos, el Acto Central de la Fiesta de la Vendimia 2026, tendrá lugar el día sábado 7 de marzo de 2026 por la noche, mientras que la repetición se realizará el día domingo.

Fechas de actos oficiales de Vendimia 2026

27/02: Inicio de la Convivencia Real. Hotel a confirmar.

27/02: Bendición de los Frutos 2026, en Predio Verde del Polideportivo Municipal de Lavalle.

06/03: Vía Blanca.

07/03: Carrusel.

07/03: Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 “90 cosechas de una misma cepa”.

08/03: Repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 “90 cosechas de una misma cepa”.

Información importante sobre acreditaciones



La Subsecretaría de Comunicación Social, Prensa y Protocolo del Gobierno de Mendoza informa que se habilitó el proceso de pre acreditaciones para periodistas y medios de comunicación interesados en cubrir los actos oficiales.

Para la Bendición de los Frutos el proceso es de acreditación directa mediante este formulario.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdlBzMfNXljY8qiM0Vh7PwivThM-q_FZe1bLrbJF9pFtCRT2w/viewform

Los precintos deben retirarse en la Subsecretaría de Comunicación Social, Prensa y Protocolo, tercer piso de Casa de Gobierno, el día 27 de febrero de 12 a 20. Sin excepción.

Para Inicio de Convivencia Real, los medios de comunicación interesados en cubrir, podrán retirar el precinto en el ingreso al hotel, donde estará el equipo de la Subsecretaría de Cultura organizando el acceso.

Para Vía Blanca y Carrusel los medios de comunicación no necesitan acreditarse previamente.

Pre acreditación para Acto Central y Repetición

Para Acto Central y Repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2026 “90 cosechas de una misma cepa”, los medios de comunicación interesados en cubrir las actividades deben pre acreditarse en el siguiente: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRvUEntNW2q_9wuBJhzzXq46uec7H9BhzW9K8pTBhLCoADtA/viewform



Es importante mencionar que el hecho de completar este formulario no garantiza la acreditación.

Como cada año los cupos son limitados. Las acreditaciones están sujetas a la capacidad del palco de prensa del Teatro Griego Frank Romero Day, para brindar comodidad y seguridad para trabajar a los asistentes.

Además, solo en caso de ser necesario, la organización solicitará una nota de autorización firmada por jefe o superior del medio o institución a la que representan.

Luego de completar el formulario, en una siguiente instancia, las personas que resulten acreditadas recibirán la notificación durante el día viernes 20 de febrero mediante correo electrónico. Allí se les informará sobre los pasos a seguir durante el proceso de pre acreditaciones y dónde retirar los pases para acceder a los eventos.

En este sentido, se recomienda revisar la dirección de correo electrónico y datos de contacto antes de enviar el formulario.

Palco de prensa en el Teatro Griego Frank Romero Day

No podrán ingresar al Palco de Prensa personas menores de 18 años.

No se podrá ingresar con canastos, heladeras y elementos de camping, y todo lo que dificulte la seguridad y la capacidad del espacio.

Las personas acreditadas para Acto Central y Repetición no tendrán acceso a camarines. Sin excepción.

Se habilitará un máximo de hasta tres (3) acreditaciones por municipio, con el objetivo de garantizar un acceso equitativo, ordenado y acorde a la capacidad del palco de prensa.

Las acreditaciones serán evaluadas y otorgadas en base al medio de comunicación y de la función profesional efectivamente desempeñadas y declaradas en el formulario, de acuerdo con criterios organizativos, profesionales y de seguridad propios de un evento de alcance internacional.

La organización se reserva el derecho de validar, aprobar o rechazar solicitudes que no se ajusten a estos criterios.

Ante cualquier inquietud o consulta, las personas interesadas deben escribir a [email protected]

