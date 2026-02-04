Chubut registró durante enero más de 80.000 visitas a las Áreas Naturales Protegidas

38.000 de ellos correspondieron a residentes chubutenses, casi 32.000 a turistas nacionales y más de 10.000 a extranjeros. Además, se destacó el arribo de 8 cruceros a las costas provinciales, lo que generó un movimiento turístico significativo y un impacto directo en la economía local y regional.

4 de Febrero de 2026 13:41hs

Por Ricardo Seronero

El Gobierno del Chubut, a través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, informó los datos turísticos correspondientes al primer mes del año, período en el que las Áreas Naturales Protegidas (ANP) registraron la mayor afluencia de visitantes, reafirmando su posicionamiento como destinos de referencia a nivel nacional e internacional, donde naturaleza, conservación y experiencias inolvidables se conjugan en cada visita.

En ese sentido se informó que de los más de 80.000 visitantes, 38.000 de ellos correspondieron a residentes chubutenses, casi 32.000 a turistas nacionales y más de 10.000 a extranjeros.

Datos de cada área

Entre las áreas con mayor afluencia se destacó Península Valdés, que contabilizó más de 48.000 ingresos a lo largo del mes. Le siguieron Punta Tombo, con más de 16.000 visitas, y Punta Loma, que superó los 8.500 ingresos.

Estas tres áreas contaron con un factor clave como lo fue el arribo de importantes cruceros internacionales a la provincia durante todo el mes. Un total de 8 cruceros llegaron a Puerto Madryn, lo que generó un movimiento turístico significativo y un impacto directo en la economía local y regional.

Asimismo, el Área Natural Piedra Parada, registró cerca de 4.000 ingresos a uno de los principales atractivos de la región: Una formación rocosa emblemática que atestigua la actividad volcánica que data de 50 millones de años, ideal para los amantes de la escalada deportiva o el trekking.

Además, el Área Natural Protegida Cabo Dos Bahías tuvo más de 2.300 visitantes que recorrieron el sendero elevado para observar una gran colonia de Pingüinos de Magallanes y otras especies de mamíferos terrestres típicos de la estepa patagónica.

Por último, el Bosque Petrificado Sarmiento contó con casi 750 visitantes que recorrieron una de las mayores acumulaciones de madera petrificada de la Patagonia.

Un dato destacable entre los principales atractivos fue el crecimiento de buceo con lobos. Durante enero, realizaron la experiencia casi 1.400 personas, un 13% más que en el mismo periodo del 2025.

Desde la cartera turística provincial se subrayó la importancia de las Áreas Naturales Protegidas como espacios estratégicos para la conservación de la biodiversidad, la educación ambiental y el desarrollo del turismo sostenible, reafirmando el compromiso del Estado con su gestión, monitoreo y puesta en valor para el disfrute responsable de residentes y visitantes.

