Chubut amplía la oferta turística en Rada Tilly

A través del Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas, se autorizó a prestadores turísticos a incorporar un nuevo circuito de excursiones náuticas en aguas del Golfo San Jorge, con salida desde la localidad de Rada Tilly, fortaleciendo la oferta de experiencias vinculadas al mar y la naturaleza.

4 de Febrero de 2026 12:50hs

Por Ricardo Seronero

La medida alcanza a un total de 4 prestadores, quienes podrán ofrecer esta propuesta que combina navegación costera, avistaje de fauna y paisajes característicos del litoral patagónico.

Un recorrido para descubrir la costa desde el mar

El itinerario autorizado contempla la salida desde el Club de Buceo Neptuno, en Rada Tilly, con navegación hacia el sur frente a la playa de la localidad, bordeando el sector del Área Natural Protegida Punta Marqués.

Durante el trayecto se prevén detenciones en los puntos conocidos como “Falsa Punta” y “Belvedere Norte”, donde los visitantes podrán realizar observación de aves y lobos marinos, para luego emprender el retorno al punto de partida.

La disposición establece que las excursiones deberán desarrollarse dentro de los límites permitidos por la Prefectura Naval Argentina, preservando especialmente el área de Punta Marqués donde se protege el apostadero de lobos marinos y aves.

Asimismo, los prestadores deberán respetar las técnicas de avistaje de pequeños cetáceos y la normativa ambiental vigente, garantizando una experiencia turística responsable y sostenible, en armonía con el entorno natural.

La autorización forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Chubut para diversificar y jerarquizar la oferta turística, promoviendo actividades que permitan disfrutar del patrimonio natural de la provincia con criterios de conservación y cuidado ambiental.

