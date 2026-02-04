Allanaron la sede de X en París y citaron judicialmente a Elon Musk

Estas acciones forman parte de una investigación por presunta injerencia política y deepfakes sexuales. El empresario sudafricano reaccionó en redes sociales y calificó el hecho como un ataque político.

4 de Febrero de 2026 09:30hs

La pesquisa comenzó a principios de 2025. Busca esclarecer la responsabilidad de la empresa en la manipulación algorítmica del debate democrático. También examina su posible complicidad en delitos graves, como la difusión de pornografía infantil y contenido negacionista generado por su inteligencia artificial Grok.

El Ministerio Público confirmó los detalles del operativo. El registro apunta a recabar pruebas sobre el funcionamiento interno de X. Las autoridades citaron a declarar, bajo audición voluntaria, tanto a Musk como a Linda Yaccarino, exdirectora general de la plataforma. La fiscal Laure Beccuau explicó que el procedimiento permite a los directivos detallar sus medidas de cumplimiento normativo y ajustarse a la legislación local.

X rechazó las acusaciones que motivaron el allanamiento y las calificó de infundadas. La empresa negó cualquier irregularidad. Por su parte, Musk publicó en X que las autoridades francesas deberían priorizar la persecución de criminales sexuales. Refirió una nota del Daily Mail sobre diez acusados de abusar de un menor de cinco años.