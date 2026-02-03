Vinos y sabores del Chubut

La provincia presenta un extenso territorio desde el mar a la cordillera donde la gastronomía se manifiesta a cada paso enriqueciendo los circuitos turísticos. Un recorrido por los viñedos y bodegas más australes de la Argentina.

Por Ricardo Seronero

Chubut es una región multicultural, marcada por tradiciones europeas de los antiguos criollos y de los habitantes originarios, por la convivencia y la fusión de identidades que fueron cruzándose a lo largo de nuestra historia, aportando costumbres y creencias atesoradas desde su tierra natal. Este capital cultural incluye recetas transmitidas a través de las generaciones que el tiempo, la disponibilidad de recursos y el contacto con otros fue modificando y enriqueciendo.

Territorio diverso en climas y paisajes, se caracteriza por la variedad de sus materias primas y productos gastronómicos: de mar, frutas finas, huertas orgánicas, carnes de primera calidad, cordero costero y cordillerano. También cervezas y vinos artesanales, conservas originales, carnes gourmet, quesos y harinas de trigo sembrado en las bellas tierras cordilleranas y en la inmensa meseta; torta galesa, chocolates, hongos de ciprés y de pino, trucha, algas y sales marinas, que invita a recorrer sus rutas, caminos acompañados por historias de vida de personajes vinculados con la cocina, la producción local y el turismo, sumando las fiestas y eventos relacionados con la gastronomía.

La provincia del Chubut tiene una breve pero muy interesante historia vitivinícola, además de un futuro prometedor que cautiva a miembros de la industria y a consumidores. La producción de vid en Chubut se despliega por todo el territorio desde la costa este, atraviesa la zona central y llega hasta los valles cordilleranos.

Por el clima extremo, las cepas que mejor se dan son aquellas de ciclos cortos. Según un informe del INV de junio de 2018, el 75% de la superficie cultivada con vid corresponde a las variedades Pinot Noir y Chardonnay, que son además las que mayor crecimiento han registrado en los últimos años. Entre las tintas, también se destaca el Merlot, mientras que el Malbec es poco utilizado.



Plan de viaje

En la actualidad existen 3 regiones en la provincia donde podemos encontrar viñedos y bodegas abiertas al público: Costa, Estepa y Andes. Se recomienda visitar los viñedos y bodegas a partir del mes de noviembre hasta abril. Durante los meses de marzo-abril, se realizan las vendimias.

La Fiesta de la Vendimia en el viñedo Nant y Fall, ubicado en Trevelin, se destaca por ser una de las más australes de Argentina, celebrándose generalmente durante el otoño (abril) debido al clima patagónico. Es la oportunidad para disfrutar de cosechas tardías, gastronomía local y vinos de altura, marcando el cierre del calendario vendimial nacional.



La cosecha dura dos días aproximadamente y el día de comienzo dependerá de las condiciones de la uva.



En esos días el viñedo abre sus puertas al turista, para enseñarle a cosechar la uva y vivir una experiencia inolvidable.

El Festival de la Vendimia del Paralelo 42º en El Hoyo, Chubut, se posiciona como un evento ecoturístico destacado para celebrar la producción vitivinícola patagónica



En la mayoría de las bodegas se abona una tarifa de ingreso.

Consultar previamente a las oficinas de informes turísticos de cada localidad

Algunos datos

Una de las regiones enoturísticas más australes de la Argentina.

12 emprendimientos rurales enoturísticos distribuidos en Costa, Meseta y Andes.

8 Experiencias enoturísticas boutique.

Producción artesanal. Vinos con proceso de elaboración orgánico.



