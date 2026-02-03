Devoto

Una niñera y dos niños murieron por intoxicación con monóxido de carbono

En principio, se debió a una falla de ventilación en un calefón. La mujer, de 32 años, fue hallada muerta. Los hermanos, de 2 y 4 años, llegaron en estado crítico al Hospital Zubizarreta, pero fallecieron poco después.
3 de Febrero de 2026 09:37hs
Tres personas murieron este lunes por la tarde en un departamento de Villa Devoto, Buenos Aires. La niñera de 32 años y dos hermanos de 2 y 4 años sucumbieron a una intoxicación por monóxido de carbono. Las autoridades preliminarmente atribuyen la tragedia a una falla de ventilación en un calefón.

La madre de los niños alertó a la Comisaría Vecinal 11B sobre tres personas inconscientes en el departamento de calle Mercedes al 4400. Policía, Bomberos y SAME acudieron de inmediato al lugar. Allí confirmaron la muerte de la niñera, quien cuidaba a los menores.

Los hermanos llegaron en estado crítico al Hospital General de Agudos Abel Zubizarreta. Los médicos intentaron reanimarlos sin éxito, y ambos fallecieron poco después. Así, el saldo final asciende a tres víctimas fatales.

Metrogas suspendió el suministro de gas en el edificio por precaución, tras notificación de Defensa Civil. La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 13, a cargo de Marcelo Roma, investiga el caso bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte". Los peritajes confirmarán si el calefón defectuoso provocó la intoxicación.

