Renuncia de Lavagna al Indec: "Creía que la etapa de Guillermo Moreno estaba superada en este país"

"Si vos mirás la inflación de la Ciudad, la diferencia mensual es muy chiquita, pero el acumulado desde 2024 te da un 14% de diferencia. Y con eso negociás los salarios, los servicios públicos", ejemplificó Nicolás Salvatore. "¿Me dijiste que la inflación era la madre de todas las batallas y ahora me la estás mintiendo? No se entiende que renuncie un funcionario por un índice que va a dar 0,2% diferente", planteó el economista y director de la consultora Maynard
3 de Febrero de 2026 08:47hs
