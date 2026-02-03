Misiones: ONU Turismo inicia el programa ”Upgrade” en Campo Ramón

Daniel Scioli destacó la importancia que Argentina le otorga a este programa, y señaló que "el país brinda todo el apoyo logístico e institucional para que más destinos locales alcancen esta distinción".

3 de Febrero de 2026 10:55hs

Por Ricardo Seronero

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, encabezó el inicio del proceso de mentoría para la localidad misionera de Campo Ramón, seleccionada por ONU Turismo para participar en el programa Upgrade de la iniciativa Best Tourism Villages.

Tras una reunión con Sandra Abreu, representante de ONU Turismo, se comenzó la primera fase de asesoría técnica que busca preparar a Campo Ramón para que logre la distinción máxima en las próximas convocatorias de los Best Tourism Villages (BTV).

Durante el encuentro, Scioli destacó la importancia que Argentina le otorga a este programa, y señaló que "el país brinda todo el apoyo logístico e institucional para que más destinos locales alcancen esta distinción".

Sandra Abreu manifestó que: "Es muy valioso el trabajo de identificación que hace Argentina para detectar qué le falta a un pueblo y ayudarlo a lograr la distinción”.

El proceso de implementación inicia con un diagnóstico turístico del destino, y luego se realiza la transferencia de conocimiento donde ONU Turismo compartirá herramientas técnicas y buenas prácticas para optimizar la gestión turística local.

Campo Ramón fue seleccionado como uno de los ocho pueblos que representaron a la Argentina en los Best Tourism Villages (BTV) en 2024, y ONU Turismo lo eligió para el programa Upgrade.



