La sobreoferta de leche en Brasil hunde los precios y reconfigura el mercado regional

Con producción en alza, stocks elevados y un mercado que no logra absorber el excedente, el precio de la leche al productor en Brasil cayó casi 26% en 2025 y encendió señales de alerta para el Mercosur

3 de Febrero de 2026 14:59hs

El mercado lácteo brasilero cerró 2025 bajo una fuerte presión de oferta que impactó directamente en los precios al productor. Según datos del Cepea, el valor promedio nacional pagado por la leche cruda se ubicó en diciembre en 1,9966 reales por litro ($553.96). Este precio implicó una baja mensual de 5,78% y una caída interanual real del 25,79%, descontada la inflación medida por el IPCA (Índice Nacional de Precios al Consumidor).

Con este resultado, el precio de la leche en Brasil acumuló nueve meses consecutivos de retrocesos y terminó el año por debajo de los niveles registrados en 2024. En el promedio anual, el valor recibido por los productores fue de 2,5617 reales por litro ($710.90), lo que representó una disminución real del 6,8% respecto del año anterior.

De acuerdo con los informes del Cepea, la producción de leche creció de manera significativa durante 2025. El principal motor fueron las inversiones realizadas el año previo y las condiciones climáticas favorables que sostuvieron la productividad de los tambos a lo largo del año.

Si bien hacia el cierre del año la captación mensual mostró un leve retroceso, el balance anual confirmó un fuerte aumento de la disponibilidad. El Índice de Captación de Leche (ICAP-L) registró una caída de 0,41% entre noviembre y diciembre, pero en el acumulado de 2025 mostró un incremento del 15,4% en la Media Brasil, consolidando un escenario de abundancia de materia prima.

A este contexto productivo se sumó un elevado nivel de stocks industriales, que limitó la capacidad de la cadena para sostener los precios. La gran disponibilidad de derivados lácteos condicionaron las negociaciones entre industrias y productores, y presionaron a la baja los valores pagados en tranquera durante gran parte del año.

Aunque las importaciones de lácteos descendieron en diciembre por segundo mes consecutivo, en el acumulado anual Brasil importó 2,21 mil millones de litros equivalentes de leche, apenas 5,9% menos que en 2024, que había sido un año récord. Este flujo de ingresos continuó alimentando el nivel de existencias internas.

En contraste, las exportaciones mostraron una marcada reducción, ya que durante 2025, los envíos externos totalizaron 67,58 millones de litros equivalentes de leche, lo que implicó una caída del 31,6% respecto del año anterior. La menor salida de productos al exterior profundizó el desbalance entre oferta y demanda dentro del mercado brasileño.

La presión impacta sobre precios y costos

En diciembre, los valores promedio negociados entre industrias y canales de distribución mostraron bajas en productos clave. La muzzarella cayó 1,38%, la leche UHT retrocedió 6,67% y la leche en polvo disminuyó 0,79%, según relevamientos del Cepea con apoyo de la Organización de las Cooperativas Brasileras.

En cuanto al Costo Operativo Efectivo de la producción lechera aumentó sólo un 0,57% en 2025. Sin embargo, el deterioro del precio relativo frente a los insumos afectó la rentabilidad. En este sentido, durante el mes de diciembre se necesitaron casi 35 litros de leche para comprar una bolsa de 60 kilos de maíz, un 21,7% más que el promedio de los últimos doce meses.

Para este nuevo año se anticipa un crecimiento de la producción más moderado, lo que podría contribuir a reducir la presión sobre los precios. Sin embargo, el punto de partida sigue siendo un mercado con elevados stocks y márgenes ajustados, lo que mantiene la incertidumbre sobre la velocidad de recuperación.

Para el Mercosur la combinación de alta oferta, comercio exterior insuficiente y consumo interno que no logra absorber los excedentes derivó en una fuerte corrección de precios que ya impacta en toda la cadena. Para la Argentina y los países vecinos, la evolución de Brasil será un factor clave, ya que un país vecino presionado por excedentes puede intensificar la competencia regional y condicionar los valores del mercado lácteo en los próximos meses.

Fuente: Revista Chacra