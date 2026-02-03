La recaudación de ARCA cayó en términos reales por sexto mes consecutivo: 7,6% interanual en enero

Los derechos de exportación lideraron las mermas, con un descenso del 40,6% real, influido por la rebaja de retenciones al agro.

3 de Febrero de 2026 08:29hs

La recaudación tributaria de enero alcanzó los 18,33 billones de pesos y registró una caída real del 7,6% interanual. Este resultado surge del informe de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero. En términos nominales, los ingresos subieron un 22%, pero la menor actividad económica pesó sobre el Impuesto al Valor Agregado, que aportó 6,2 billones de pesos con un avance nominal del 16,4%.

La retracción impactó los envíos de coparticipación a las provincias, que bajaron un 8% real. Esto tensiona las negociaciones con los gobernadores por la reforma laboral, que incluye una rebaja en el Impuesto a las Ganancias de las empresas. El Impuesto a las Ganancias recaudó 3,4 billones de pesos, con un crecimiento nominal del 32,4%, equivalente a un estancamiento en términos reales. El Impuesto a los Créditos y Débitos bancarios sumó 1,4 billones de pesos y avanzó un 31,9% nominal, también sin variación real.

La Seguridad Social registró una leve baja real, pese a un aumento nominal del 27% que llegó a 5,4 billones de pesos. Los derechos de exportación crecieron un 21% nominal hasta 426.834 millones de pesos, por debajo de la inflación. Los derechos de importación subieron apenas un 14,8% nominal y totalizaron 571.440 millones de pesos. El Impuesto a los Bienes Personales aportó 54.758 millones de pesos, con un incremento nominal del 14,2%.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal reportó una caída real interanual del 7,4% en la recaudación total. Sin los tributos ligados al comercio exterior, la baja sería del 6%. Se trata de la sexta caída consecutiva en términos reales. Los derechos de exportación lideraron las mermas, con un descenso del 40,6% real, influido por la rebaja de retenciones al agro.