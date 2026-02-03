Internaron a Peter Lanzani por fiebre persistente y malestar general

Los médicos lo mantienen en observación desde este lunes. Realizaron estudios para evaluar su estado y evaluar si requiere intervención quirúrgica.

Peter Lanzani ingresó de urgencia al Sanatorio Colegiales por una descompensación. El actor sufrió fiebre persistente y malestar general. Los médicos lo mantienen en observación desde este lunes. Realizaron estudios para evaluar su estado.

El equipo médico realizó exámenes y análisis de sangre. Así buscan determinar si necesita intervención quirúrgica. La situación generó alarma inicial, pero el artista se estabilizó. Lanzani permanece fuera de peligro bajo control profesional.

Su pareja lo acompañó al inicio y alertó sobre la fiebre que no bajaba. Luego llegaron otros familiares, que siguen junto a él. Los especialistas monitorean su evolución para descartar complicaciones. Aún no confirman una operación.

Lanzani atraviesa un momento activo en su carrera. Recientemente anunció un proyecto cinematográfico sobre la dictadura cívico-militar, dirigido por Sebastián Mitre. Permanece internado de forma preventiva mientras aguardan resultados precisos de los estudios.