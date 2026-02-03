España suma medidas para restringir el acceso de menores de 16 años a redes sociales

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, presentó cinco medidas para reducir el uso excesivo de estas redes y crear un entorno seguro en internet. Las plataformas enfrentarán multas millonarias si no cumplen.

3 de Febrero de 2026 13:16hs

España activó este martes una política que impide el acceso de menores de 16 años a diversas plataformas digitales. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, presentó cinco medidas para reducir el uso excesivo de estas redes y crear un entorno seguro en internet. El anuncio ocurrió durante la Cumbre Mundial de Gobiernos en Dubái.

El país ya había aprobado a inicios de 2025 una ley que eleva de 14 a 16 años la edad mínima para cuentas propias en redes sociales. Ahora, esta restricción amenaza con bloquear millones de cuentas existentes. Las plataformas enfrentarán multas millonarias si no cumplen.

Otras naciones ya aplicaron iniciativas similares. Francia, Nueva Zelanda y Dinamarca impulsaron medidas previas, mientras Grecia, Dinamarca, Eslovenia y Chipre instalaron controles para usuarios de internet. Australia lideró el camino con el bloqueo estricto a menores de 16 años en redes como Instagram, Facebook, YouTube, Snapchat, Twitch, Kick, Reddit, Threads y TikTok.

La Comisión Europea rechaza una acción conjunta, pero permite intervenciones nacionales. En América Latina, Venezuela, Colombia y Brasil avanzan con más controles, y en Argentina grupos de padres e instituciones escolares promueven estas herramientas por su cuenta.