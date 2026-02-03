Calor extremo: alertas roja y amarilla en el AMBA y ocho provincias

El nivel rojo implica riesgos altos a extremos en la salud, incluso para personas sin factores de riesgo. Además del AMBA, están implicadas con alerta roja el norte, centro-este y sudoeste bonaerense; partes de La Pampa, Neuquén y Río Negro.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas roja y amarilla por ola de calor extremo. Estas afectan a Buenos Aires y ocho provincias más. Las temperaturas superan los 33° y llegarán a 36° en el AMBA. El nivel rojo implica riesgos altos a extremos en la salud, incluso para personas sin factores de riesgo.

La Ciudad de Buenos Aires registra alerta roja, junto con el norte, centro-este y sudoeste bonaerense. Otras zonas bajo rojo incluyen partes de La Pampa, Neuquén y Río Negro. Santa Fe, Entre Ríos, norte de Córdoba, gran parte de Corrientes y sudeste de Santiago del Estero tienen alerta amarilla por calor persistente.

Este martes, las temperaturas suben a 29° al mediodía y 36° por la tarde. Hay chances de tormentas aisladas entre 10% y 40%, con mayor probabilidad en La Plata. El miércoles prevén entre 23° y 33°, cielo nublado, mínimas lluvias y ráfagas hasta 50 km/h por la noche.

El jueves llegan chaparrones matutinos y tormentas aisladas por la tarde en el AMBA, con máxima de 32°. El alivio aparece el viernes mediante lluvias y descenso a 28° de máxima. Así cierra el episodio de calor que activó las alertas.