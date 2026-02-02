Un servicio del tren Roca atropelló a una persona: demoras en el servicio

Esta situación generó demoras y complicaciones para quienes viajan hacia el sur del conurbano bonaerense. Trenes Argentinos aclaró que el servicio se limita hasta completar las pericias judiciales.

2 de Febrero de 2026 09:20hs

El servicio del tren Roca ramal Alejandro Korn está interrumpido este lunes entre las estaciones Plaza Constitución y Burzaco. Un accidente cerca de la estación de Glew causó el corte, según informó Trenes Argentinos. La empresa estatal confirmó que un atropellamiento de una persona provocó la suspensión de las formaciones.

Los pasajeros del tren afectado bajaron de la unidad y caminaron por las vías hasta un lugar seguro. Esta situación generó demoras y complicaciones para quienes viajan hacia el sur del conurbano bonaerense. Trenes Argentinos aclaró que el servicio se limita hasta completar las pericias judiciales.

La normalización depende de las condiciones de seguridad en las vías. La empresa recomendó consultar el estado del servicio antes de viajar. Así, los usuarios evitan inconvenientes adicionales.