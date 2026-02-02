Mendoza dijo presente en la Semana Argentina en España

Marca País desarrolló una nueva edición de la Semana Argentina en España, una iniciativa que tuvo lugar en las ciudades de Madrid y Barcelona y que permitió promocionar lo mejor de la gastronomía, el turismo y la cultura nacional. En este contexto, Mendoza tuvo un rol fundamental como parte de la delegación. La presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, señaló “ha sido una vidriera estratégica para mostrar al mundo la identidad, la calidad y la diversidad de la oferta de productos y turismo de Mendoza”.

La acción fue organizada por Marca País junto a PromArgentina, la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, la Embajada de Argentina en España y la Secretaría de Cultura de la Nación, en el marco de la 24º edición de Madrid Fusión Alimentos, uno de los encuentros gastronómicos más importantes del mundo.

Por nuestra provincia participaron la presidenta del Ente Mendoza Turismo (Emetur), Gabriela Testa; la directora de Promoción Turística e Inteligencia de Mercados, Cristina Mengarelli y el chef Matías Gutiérrez, del restaurante Abrasado de Bodega Los Toneles. Se sumaron el chef Lucas Bustos, responsable del restaurante La Gurisa, en Madrid y la sommelier Pilar Oltra, fundadora y CEO de Vinology; la fábrica de vajilla Colbo, representada por Matías Janello, uno de sus titulares y la oferta de vinos mendocinos fue de Los Toneles y La Vigilia, de la mano de Wines of Argentina y ProMendoza y 7 marcas de AOVE mendocino, seleccionadas por ASOLMEN.

A su vez, Bodegas de Argentina acompañó y colaboró tanto en la Feria Internacional de Turismo, FITUR como en las acciones en el Mercado de la Paz, en Madrid.

Al respecto, la presidenta del Ente Mendoza Turismo, Gabriela Testa, señaló que la Semana Argentina en España “ha sido una vidriera estratégica para mostrar al mundo la identidad, la calidad y la diversidad de la oferta de productos y turismo de Mendoza”.

“Nuestra enogastronomía es un gran diferencial turístico y estas acciones nos permiten posicionar a la provincia en mercados clave, fortaleciendo vínculos, generando oportunidades y reafirmando a Mendoza como un destino de excelencia”, agregó la funcionaria.

Matías Gutiérrez, uno de los chef mendocinos elegidos por Michelin, quien viajó a España por gestión del Emetur, comentó que se buscó “traer de Mendoza productos originarios, identitarios. Participamos, con orégano, tomate, olivas negras, ajo, todo transformándolo con diferentes técnicas y de diferentes texturas, que después en boca hacían una buena combinación de sabores”.

“Haber participado en Madrid Fusión, en lo personal, es increíble.” Gutiérrez enfatizó en la relevancia de la posibilidad de haber podido compartir tres días con grandes colegas, recorrer stands y conocer a grandes figuras a nivel mundial. Finalizó comentando que “fue una gran experiencia que nos ayuda a ver la gastronomía de otra forma y seguir sumando a la cocina mendocina”.

Mercado clave, trabajo estratégico

En el marco de la Semana Argentina en España, los días 27 y 28 de enero, el Mercado de la Paz, en Madrid, fue sede de “Sabores de Argentina en el Mercado de La Paz”, un espacio especialmente diseñado para la presentación y degustación de productos argentinos, ofrecidos por empresas nacionales de referencia. La propuesta incluyó, además, una cata de vinos argentinos, guiada por especialistas, que permitió al público conocer la diversidad y la calidad de la vitivinicultura nacional, con una destacada presencia de etiquetas mendocinas.

Las actividades continuaron en Barcelona, los días 30 y 31 de enero, donde se replicó la experiencia en el tradicional Mercado de La Boquería, consolidando la presencia argentina en dos plazas clave de la gastronomía internacional, por ser ciudades cosmopolitas. En esta ciudad también se desarrolló la Noche Argentina, una instancia de promoción cultural y gastronómica que reforzó la identidad nacional ante públicos especializados y generales.

En paralelo, Marca País realizó la presentación de la Red de Gastronomía Argentina en el Mundo, una iniciativa orientada a reconocer y visibilizar a los establecimientos gastronómicos que promueven la cocina argentina fuera del país. Asimismo, se dio a conocer la nueva licencia de importadores y distribuidores de productos argentinos en el exterior, destinada a fortalecer la presencia de productos nacionales en los mercados internacionales.

Acompañando estas acciones, Marca País Argentina lanzó el sitio oficial argentinaweek.ar, donde se difundieron las distintas propuestas y actividades de la Semana Argentina.

Entre las actividades en las que dijo presente Mendoza se destacan la presentación oficial de la Semana Argentina en España en la Embajada Argentina en Madrid, la participación en Madrid Fusión, las acciones de promoción en el Mercado de la Paz, con vinos y aceites de oliva, charlas sobre gastronomía identitaria, y la ya mencionada Noche Argentina en Barcelona.

En esta última actividad, oficiaron de anfitriones la Cónsul General y directora del Centro de Promoción, la mendocina Rossana Cecilia Surballe y Martin Giralda, Director de Marca País.

Cabe destacar que estas acciones se complementan con la participación estratégica que Mendoza tuvo en FITUR 2026, la feria de Turismo más importante del mundo hispanohablante, que también se desarrolló en la capital española.



