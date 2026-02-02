Marco Lavagna renunció a la dirección del Indec

Esta salida se produce luego de poner en marcha el renovado índice de precios al consumidor (IPC) el mes pasado, tras años de demoras. Además, ocurre en medio de ruidos internos por salarios congelados en el instituto.

2 de Febrero de 2026 12:38hs

Lavagna, economista de origen peronista y cercano al Frente Renovador de Sergio Massa, asumió el 30 de diciembre de 2019 con aval del presidente Alberto Fernández y del ministro de Economía, Martín Guzmán. Su gestión continuó la 'normalización' de las estadísticas públicas que inició Jorge Todesca durante el gobierno de Mauricio Macri.

El nuevo IPC incorpora cuatro cambios significativos. Primero, adopta la clasificación Coicop 2018 según recomendaciones internacionales, lo que eleva las divisiones de 12 a 13 al incluir “Seguros y servicios financieros”. Segundo, aplica la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18 para ponderadores y selección de bienes y servicios.

Además, actualiza los períodos de referencia de ponderadores, índices y precios, junto con la fórmula de cálculo y agregación. El relevamiento se realiza mayoritariamente de forma digital en tablets con cuestionarios adaptados. Cubre 39 aglomerados y localidades, con 500.000 precios mensuales en más de 24.500 puntos de venta.