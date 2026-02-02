La Fraternidad convocó a un paro ferroviario para este jueves

La medida responde a la falta de avances en las negociaciones salariales con las empresas y el Gobierno nacional. La medida se suspendería solo si surge una oferta salarial superadora antes de la fecha.

2 de Febrero de 2026 12:47hs

El sindicato La Fraternidad confirmó un paro ferroviario de 24 horas para el jueves 5 de febrero. La medida responde a la falta de avances en las negociaciones salariales con las empresas y el Gobierno nacional. El gremio de maquinistas busca presionar por una recomposición de haberes que compense la inflación actual.

Todos los servicios ferroviarios de pasajeros quedarán paralizados ese día, incluidos los urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires y los de media y larga distancia. La medida se suspendería solo si surge una oferta salarial superadora antes de la fecha. Las propuestas actuales no satisfacen al gremio, según su secretario general, Omar Maturano.

El anuncio refleja tensiones crecientes entre sindicatos del transporte y el Gobierno, donde también pesan demandas como la reforma laboral. El paro afectará la movilidad de miles de usuarios que dependen del tren. La evolución de las próximas negociaciones definirá si la medida se mantiene o se levanta.