La derechista Laura Fernández ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica

La oficialista se impuso como sucesora de Rodrigo Chaves con el 48,33% de los votos. Su principal rival, Álvaro Ramos de Liberación Nacional, alcanzó el 33,42%.
2 de Febrero de 2026 10:20hs
La derechista Laura Fernández ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica
Laura Fernández, politóloga del Partido Pueblo Soberano, ganó las elecciones presidenciales de Costa Rica en primera vuelta. Se impuso como sucesora de Rodrigo Chaves con el 48,33% de los votos, según el Tribunal Supremo de Elecciones. Su principal rival, Álvaro Ramos de Liberación Nacional, alcanzó el 33,42%. La autodenominada "candidata de la continuidad" asumirá el cargo el 8 de mayo para el período 2026-2030.

Fernández, de 39 años, triunfó entre 20 postulantes al presentarse como heredera del actual Gobierno. Prometió mano dura contra la delincuencia y la finalización de una cárcel inspirada en la megaprisión de Nayib Bukele. El presidente salvadoreño la felicitó en redes sociales y le deseó éxitos en su mandato. Así, se convierte en la segunda mujer al frente del Ejecutivo costarricense, tras Laura Chinchilla (2010-2014).

Antes de la campaña, Fernández ocupó cargos clave en el Gobierno de Chaves. Fue ministra de Planificación Nacional y Política Económica desde 2022 hasta 2025, y luego ministra de la Presidencia hasta ese mismo año. Dejó abierta la posibilidad de incluir a su mentor en el Gabinete. Especialista en políticas públicas y gobernabilidad democrática, ahora liderará el oficialismo.

Nacida en Puntarenas, hija de un agricultor y una profesora, Fernández creció en un entorno rural y estudió en un colegio de monjas. Es católica, casada en segundas nupcias y madre de una niña de tres años nacida tras un embarazo de alto riesgo. Se define como liberal en lo económico y conservadora en lo social. En campaña, declaró: "Si usted está a favor del aborto, la eutanasia y cree que la familia no es importante, aquí no es".

