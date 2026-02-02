Ingresaron más de 1.850 millones de dólares por agroexportaciones

De acuerdo a los datos de CIARA-CEC, las agroexportaciones de enero fueron un 82% mayor en relación al mes de diciembre de 2025.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), entidades que representan el 48% de las exportaciones argentinas, anunciaron que durante el mes de enero las empresas del sector liquidaron la suma de 1.850 millones de dólares.

Enero se caracterizó por el incremento de los embarques de trigo y cebada así como por la continuidad de las exportaciones de maíz y productos industrializados (sobre todo de soja de exportación).

Desde CIARA aclararon además que "el ingreso mensual de divisas, transformadas en pesos, es el mecanismo que permite seguir comprando granos a los productores al mejor precio posible".

Ya que la liquidación de divisas está fundamentalmente relacionada con la compra de granos que luego serán exportados, ya sea en su mismo estado o como productos procesado.

El complejo oleaginoso-cerealero, incluyendo al biodiésel y sus derivados, aportó el año 2025, el 47 % del total de las exportaciones de la Argentina, según datos del INDEC.

Fuente: Revista Chacra