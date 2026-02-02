Enero de 2026, con fuerte protagonismo del turismo nacional

Por Ricardo Seronero
Entre los destinos más elegidos a nivel nacional, se destacaron:
• En Provincia de Buenos Aires:
- Pinamar, con un promedio general de ocupación del 85% con Cariló en el 90%, fue de los más elegidos de la Provincia. Vale destacar que, durante la segunda quincena de enero, el Partido tuvo destinos con ocupación plena.
- Villa Gesell promedió el 68% con destinos, como Mar de las Pampas, Las Gaviotas y Mar Azul por encima del 90% en la segunda quincena.
- Mar del Plata tuvo una ocupación promedio del 65/70%. Con fines de semana por encima de esos valores.
- Necochea, por su parte, tuvo una ocupación promedio superior al 75%.
- Monte Hermoso fue, también, de los balnearios más elegidos, ubicándose en alrededor del 70% de ocupación y superando esos valores los fines de semana.
• En la Provincia de Córdoba:
- Más de 2,4 millones de visitantes durante el mes de enero e importantes niveles de ocupación en diferentes destinos de la Provincia.
- Entre los destinos más elegidos se destacaron: Nono 98%; Santa Rosa de Calamuchita 97%; Villa General Belgrano por encima del 95%; Mina Clavero 90%; La Falda 85% y Villa Carlos Paz 88% (con categorías superiores que alcanzaron el 98%).
- Durante la temporada llegaron un 20% más de turistas respecto al mismo período del año anterior.
• En la Región de Cuyo:
- Mendoza promedió el 60% con un total de 312 mil turistas; destacándose Malargüe, Potrerillos y Villas de San Rafael con ocupación del 80% o más.
- San Juan cerró enero con una ocupación promedió a nivel provincial del 62%. Iglesia fue de los más elegidos con la realización de la Fiesta de la Semilla y la Manzana, llegando al 90%, por encima de Calingasta que estuvo en el orden promedio del 80%.
- En San Luis obtuvo una ocupación promedio general del 69%. Se destacan como destinos turísticos: Potrero de los Funes 74% y Villa Merlo con el 71%.
• En el Litoral:
- Misiones tuvo un mes turístico positivo, con Iguazú en un promedio del 82% durante el primer mes del año.
- Por su parte, Entre Ríos también tuvo un fuerte movimiento turístico en el inicio del año con más de 2 millones de visitantes y una ocupación provincial promedio del 66% con la zona de Tierra de Palmares (Colón, Villa Elisa, San José) destacándose entre los más elegidos con el 76%.
- En el caso de la provincia de Santa Fe enero dejó un saldo positivo con más de 200.000 turistas y un porcentaje promedio de ocupación cercano al 60%.
• En el Norte del país:
- Jujuy tuvo un 60% de ocupación promedio con la Quebrada de Humahuaca en el orden del 70%.
- Santiago del Estero-Banda mostró una ocupación promedio del 60%.
- En el inicio de enero Tafí del Valle y San Javier, en Tucumán, estuvieron en el orden del 65/70%
- En cuanto a Salta la provincia promedió un 50% de ocupación, con picos de algunos destinos en días vinculados a fiestas o eventos específicos, por ejemplo: Cafayate 69% (el fin de semana del 17 de enero); Cachi el 81% (con el Festival de la Tradición Calchaquí) y San Lorenzo 83% (el fin de semana del 24 de enero).
• En Patagonia:
- En Río Negro: Bariloche y Dina Huapi alcanzaron ocupaciones del 80 % y 85 %, respectivamente.
- En el caso de Neuquén, la ocupación promedio provincial aumentó un 8% respecto del mismo período del año anterior. San Martín de los Andes fue de los más elegidos con una ocupación del 83%.
- Chubut: Puerto Pirámides, en Península de Valdés, tuvo un gran inicio de temporada, con un incremento del 33% en la afluencia de público respecto al año anterior y picos de hasta 11.000 visitantes en un solo fin de semana.
- Santa Cruz: El Calafate tuvo, en las primeras dos semanas de enero, una ocupación promedio del 73%.
- En el caso de Tierra del Fuego, hubo un gran inicio de año con la temporada alta de cruceros. Ushuaia 80%.
