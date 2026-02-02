Alerta amarilla por calor extremo en el AMBA

La máxima alcanzará los 34 grados por la tarde. Esta previsión activa la alerta amarilla en la Ciudad, gran parte del Conurbano, el norte y centro-norte bonaerense, más una franja costera hasta Tordillo. El martes, la máxima llegará a 36.

2 de Febrero de 2026 08:20hs

La Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano inician la semana bajo alerta amarilla por calor extremo. La situación se agrava con el paso de los días, aunque un posible alivio con lluvias aparece en el horizonte. Nueve provincias enfrentan alertas por tormentas, lluvias y vientos fuertes este lunes 2 de febrero.

En CABA, la jornada arranca con cielo mayormente nublado y una mínima de 23,6 grados a las 2 de la mañana. La máxima alcanzará los 34 grados por la tarde, con vientos del norte al noroeste entre 13 y 22 km/h. Esta previsión activa la alerta amarilla en la Ciudad, gran parte del Conurbano, el norte y centro-norte bonaerense, más una franja costera hasta Tordillo. Las localidades balnearias de la costa atlántica quedan exceptuadas.

El martes será el día más caluroso en el AMBA, con una máxima de 36 grados y una mínima de 24. El miércoles registrará temperaturas de 24 a 33 grados, y el jueves oscilará entre 25 y 33 grados. Así, se configura la tercera ola de calor de la temporada, definida por mínimas sobre 22 grados y máximas por encima de 32,3 grados durante tres días consecutivos.

El jueves podría traer chaparrones con probabilidades entre 10 y 40 por ciento a lo largo del día, lo que provocaría una caída en las temperaturas. El viernes, la mínima bajaría a 21 grados y la máxima a 28. El fin de semana presenta buenas condiciones sin lluvias previstas para sábado y domingo.