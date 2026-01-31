Bajo los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo, el Ente Tucumán Turismo que preside Domingo Amaya, sigue promocionando las bondades y su identidad en cada rincón de Argentina, invitando a todos a descubrir por qué Tucumán tiene todo, por ejemplo es protagonista en Pinamar, con sus sabores más emblemáticos como la empanada y el inigualable sándwich de milanesa. Además se presentaron las mejoras en infraestructura en El Cadillal y la fiesta provincial de la vendimia en Colalao del Valle.

La provincia norteña brilla en una nueva edición del “Paseo del Norte Grande” en Pinamar, donde la iniciativa une a las provincias del norte argentino para dar a conocer su riqueza cultural, turística y productiva.

Durante estas jornadas, Tucumán invita a locales y turistas a vivir una experiencia única. La propuesta incluye juegos, sorteos y premios, junto a imperdibles Master Class donde los asistentes aprenden los secretos de nuestros sabores más emblemáticos: la empanada tucumana y el inigualable sándwich de milanesa.

El ritmo tucumano también se hace presente con el show en vivo de la banda “Wai Fai”, quienes con sus covers le ponen todo el color y la energía a las noches pinamarenses. De las actividades participó el personal del Ente Tucumán Turismo junto al secretario de Estado de Tucumán en Buenos Aires, Enrique Salvatierra, reafirmando nuestra presencia institucional en los principales puntos turísticos del país.

Colalao del Valle se prepara para la fiesta provincial de la vendimia

El presidente y la vicepresidenta del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya e Inés Frías Silva, mantuvieron una reunión de trabajo con el delegado comunal de Colalao del Valle, Gerardo Morales, para avanzar en la organización de la próxima Fiesta Provincial de la Vendimia.

El tradicional encuentro se realizará el 7 de marzo en la plaza principal Miguel Critto y contará con la participación de las bodegas que integran la Ruta del Vino de Altura, junto a la comunidad del Valle Calchaquí, según se acordó durante la reunión de la que formaron parte los equipos técnicos de Desarrollo y Promoción del Ente.

La celebración pondrá en valor el trabajo vitivinícola, las tradiciones y la identidad cultural del destino, consolidando a Colalao del Valle como uno de los puntos destacados del turismo en el oeste tucumano.

El Valle Calchaquí volverá a mostrar su riqueza productiva, cultural y turística, invitando a vecinos y visitantes a vivir una experiencia auténtica en torno al vino y a sus costumbres.



Mejoras en infraestructura en El Cadillal

El complejo turístico Puerto Argentino continúa renovándose para brindar una mejor experiencia a tucumanos y turistas. El presidente del Ente Tucumán Turismo, Domingo Amaya, realizó una visita técnica para supervisar la etapa final de las obras en la zona de los baños públicos del predio.

Estos nuevos sanitarios ya se encuentran en funcionamiento normal, garantizando servicios de calidad en uno de los destinos más elegidos de la provincia.

El funcionario tucumano en su recorrido, pudo observar el intenso movimiento de veraneantes que eligen El Cadillal para disfrutar de sus múltiples prestaciones: desde el relax frente al dique Celestino Gelsi hasta la adrenalina de la tirolesa, los paseos en kayak y las vistas panorámicas que ofrece la aerosilla.

"Ubicado a solo 20 minutos de la capital, El Cadillal combina naturaleza, gastronomía de primer nivel en su sector de terrazas y actividades náuticas, consolidándose como un punto estratégico de nuestro calendario estival bajo los lineamientos del gobernador Osvaldo Jaldo. Seguimos trabajando en cada detalle de nuestra infraestructura para que quienes nos visitan encuentren confort y calidad" dijo Amaya.



