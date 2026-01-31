La Argentina importa US$ 500 millones en nafta y deja languidecer el sector del biocombustible, que podría cubrir ese saldo

Lo aseguró Patrick Adam. "En el Gobierno no tienen explicación racional" para no aumentar el porcentaje de bioetanol del 12 al 15%. "Es una cuestión de voluntad política", consideró el director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz. Además, subrayó que, mientras el sector de biocombustibles debió exportar para canalizar su producción, el país gasta divisas en importar nafta porque no hay capacidad instalada para sufragar ese déficit energético con combustible tradicional.

31 de Enero de 2026 08:53hs

