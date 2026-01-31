Descubrí el Portal del Norte Pampeano: tierra de horizontes y experiencias inolvidables

Ubicada en el extremo norte de la provincia de La Pampa, la región Portal del Norte Pampeano se consolida como un destino imperdible. Un itinerario que combina el relax de aguas termales, la adrenalina de los deportes, las actividades ecuestres y el legado vivo de pueblos que guardan la historia en sus fachadas.

Por Ricardo Seronero

El viaje comienza buscando el equilibrio. Bernardo Larroudé se erige como el gran anfitrión del bienestar, ofreciendo un oasis termal donde el murmullo del agua se funde con el aroma del campo. Es el destino predilecto para quienes buscan resetear el cuerpo y la mente bajo el sol pampeano.

Para los amantes de la contemplación, la naturaleza se vuelve protagonista en Embajador Martini, un santuario ecológico que alberga la Reserva Natural Chadilauquen y el emblemático Parque Los Caldenes.

Si algo define al Portal del Norte es su capacidad de celebrar la identidad. La región vibra cada año con eventos que atraen a visitantes de todo el país:

Intendente Alvear: Capital de la Fiesta Nacional de Doma y Folklore, donde el coraje y la guitarra marcan el pulso. Además, allí es posible admirar el "Gobron Brillié", histórico vehículo que perteneció a Marcelo T. de Alvear.

Ingeniero Luiggi: Sede de la Fiesta Nacional del Caballo y la Tradición, un despliegue de destreza criolla inigualable.

Parera: Se viste de gala para la Fiesta Provincial de la Rosa, un estallido de color y aroma que cautiva los sentidos. Además, el Museo El Tordillo, un espacio fundamental que rescata la memoria y el acervo cultural de la localidad.

Cada una de ellas es un capítulo y en Maisonnave, la iglesia de Santa Ana sorprende con su estilo ecléctico y gótico tardío, mientras que en Adolfo Van Praet, el Museo Francisco Aiassa funciona en la mismísima casa del fundador.

La nostalgia se respira en Rancul, recorriendo las calles que inspiraron a Alberto Cortez y visitando el almacén de ramos generales "El Tentador". En Sarah, la historia del primer frigorífico provincial se ha transformado en lujo: el Hotel Rural La Pampeana ofrece hoy una gastronomía de autor reconocida mundialmente, fusionando el pasado industrial con el refinamiento culinario.

Experiencias que no te podés perder:

Realicó: Cine antiguo y una gastronomía que invita a quedarse.

Alta Italia: La joya arquitectónica Casa Villa Ester y el Museo José Giorgis.

Quetrequén: Resuena con la historia araucana y la serenidad de su capilla Santa Teresa de Jesús.

Ceballos: Su museo te conectará con la historia y la belleza natural de la región.

Vértiz: Allí es posible explorar un tesoro histórico a través de su museo y la antigua Usina, símbolos del desarrollo local.

Coronel Hilario Lagos y Falucho: Donde los ladrillos a la vista y las viejas estaciones de tren cuentan la vida y el legado de los pioneros.

Sentí el Portal del Norte Pampeano, una región que combina la fuerza de sus raíces con la serenidad del paisaje. Te invitamos a recorrer sus pueblos, participar de sus fiestas y conocer de cerca la hospitalidad de una tierra que honra su pasado y construye su futuro.



