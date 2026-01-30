Tres muertos y un herido grave por choque frontal entre un camión y una camioneta

Ocurrió en la ruta nacional 18, a la altura del paraje Las Tunas. Las cuatro víctimas viajaban en la camioneta Nissan Frontier, que se dirigía hacia la costa del río Uruguay. El conductor del camión, un brasileño de 31 años, resultó ileso.

30 de Enero de 2026 13:38hs

Tres hombres murieron y un cuarto resultó gravemente herido en un choque frontal entre un camión y una camioneta. El accidente ocurrió este viernes en la ruta nacional 18, a la altura del paraje Las Tunas, en el departamento de Paraná, provincia de Entre Ríos.

Las cuatro víctimas viajaban en la camioneta Nissan Frontier, que se dirigía hacia la costa del río Uruguay. El conductor del camión, un brasileño de 31 años llamado André Fernando Robledo Pereira Junior, resultó ileso y circulaba hacia la ciudad de Paraná con una carga de carne.

La policía local confirmó que el impacto fue frontal, pese a que ese tramo de la ruta funciona como autovía. El estado de la Nissan Frontier complicó las tareas de rescate.

Los servicios de emergencia y bomberos trabajaron intensamente para liberar al herido, un mayor de edad que quedó atrapado en el vehículo. Él permanece internado en estado extremadamente grave en el Hospital Castilla Mira de Viale.