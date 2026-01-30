Siete de cada diez rutas del país presentan un deterioro severo

Fabián Catanzaro, secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional en Argentina, aseguró que, según un relevamiento presentado por la entidad, el 70% de las rutas nacionales se encuentra en mal estado.

30 de Enero de 2026 10:27hs

El secretario gremial de la Federación del Personal de Vialidad Nacional en Argentina, Fabián Catanzaro, aseguró que, según un relevamiento presentado por la entidad, el 70% de las rutas nacionales se encuentra en mal estado.

El diagnóstico vuelve a poner en agenda una problemática estructural que atraviesa a todo el país y que se profundiza con la paralización de obras, la falta de mantenimiento y la incertidumbre sobre el futuro del sistema vial.

En tanto, las cifras de siniestros viales siguen en aumento y el interior vuelve a quedar en el centro de una discusión que excede gobiernos y gestiones, pero que se cobra vidas todos los años.