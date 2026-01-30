Otro récord para el campo, y van... Ahora, los warrants

En 2025, la emisión de esta herramienta financiera que se afianza año a año dentro del sector agroindustrial, superó todos los registros previos.

30 de Enero de 2026 10:50hs

La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que, según datos de la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, durante el año pasado se emitieron warrants por 2.079 millones en dólares y 178.653 millones en pesos, alcanzando un récord en ambas monedas que superó los registros de 2024 en 93% y en 64%, respectivamente.

El warrant es un título de crédito negociable que representa una garantía real sobre mercaderías o productos depositados en almacenes generales de depósito autorizados. Este título permite que las mercaderías depositadas sirvan como respaldo para obtener financiamiento o garantizar obligaciones.

Se trata de un instrumento que puede ser utilizado por una amplia diversidad de productos, lo que pone de manifiesto la versatilidad de la herramienta. Los emitidos hasta la fecha abarcan casos como trigo, maíz, soja, girasol, tanto granos como aceites y harinas, azúcar, fertilizantes, tabaco, ganado en pie, leche en polvo, cáscara deshidratada, yerba mate, envases, distintas frutas, legumbres, entre otros, distribuidos en 18 provincias.