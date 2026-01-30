Nueva reunión entre UTA y empresarios de colectivos en Trabajo, con la posibilidad de una huelga de choferes

El gremio rechaza la oferta empresaria cercana al 1%. Además, el boleto aumenta mensualmente sin que eso se refleje en los salarios, aducen. Los empresarios argumentan una crisis económica, financiera y operativa grave.

30 de Enero de 2026 08:54hs

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) y los empresarios de colectivos se reúnen este viernes desde las 11 en la secretaría de Trabajo. Buscan un acuerdo salarial que evite una medida de fuerza y normalice el transporte urbano. La reunión es virtual y cuenta con representantes de la UTA y cámaras como Aaeta, CEAP, Cetuba, Ctpba y Ceutupba.

El martes pasado fallaron en lograr avances concretos, por lo que convocaron esta nueva instancia. El conflicto se mantiene en un estado crítico, aunque hasta ahora se evitaron paros directos. Las dos audiencias previas, el 13 y 20 de enero, también terminaron sin resultados positivos.

El gremio rechaza la oferta empresaria cercana al 1%, ya que no compensa el alza del costo de vida. Además, el boleto aumenta mensualmente sin que eso se refleje en los salarios. Desde la UTA ven en las demoras una táctica para postergar la discusión.

Los empresarios argumentan una crisis económica, financiera y operativa grave. Los costos suben de forma sostenida, mientras los ingresos resultan deficitarios por estructura. Un reciente escándalo de subsidios estatales y desvíos de fondos complica aún más el clima de las charlas.