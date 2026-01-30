La siembra de soja, a punto de finalizar

La implantación de la oleaginosa ya alcanza el 99,5 % de la intención inicial, restando avanzar sobre el norte del área agrícola, según reporta la Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

30 de Enero de 2026 11:05hs

La siembra de soja se encuentra próxima a finalizar, alcanzando el 99,5 % de la intención de siembra, restando avanzar sobre el norte del área agrícola.

El 83,8 % del cultivo presenta una condición Normal/Buena, apenas 2,3 p.p. por debajo de lo registrado en el informe previo. A su vez, tras una leve caída intersemanal de 2,6 p.p., el 64 % del área mantiene una condición hídrica Adecuada/Óptima, informó en su relevamiento semanal, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires

En paralelo, el 30 % de la soja de primera ha iniciado el período crítico, principalmente en ambos núcleos, donde serán necesarias nuevas precipitaciones para sostener el potencial de rendimiento.

En cuanto a la soja de segunda, próxima a finalizar con las labores, el 16,4 % de lo implantado ya ha iniciado el período de floración (R1) bajo condiciones hídricas limitantes.