La siembra de maíz, en la recta final

30 de Enero de 2026 11:35hs

La siembra de maíz con destino grano comercial está pronta a finalizar, luego de un progreso intersemanal de solo 4,1 %. Condicionada por la falta de piso sobre el norte del país, la implantación avanzó al 97,2 % del área proyectada.

Las lluvias registradas en el oeste de Buenos Aires y sur de Córdoba permitieron mejorar la condición hídrica, con un impacto más relevante sobre los planteos tardíos, según puntualiza la Bolsa de Cereales de Buenos Aires en su panorama agrícola. El 53 % de los planteos tempranos transitan desde llenado de granos en adelante, con una condición de cultivo Normal/Buena en el 82,8% de los casos.

En cuanto a la siembra tardía, estos transitan etapas entre vegetativas y reproductivas tempranas, y a pesar de las variables condiciones de humedad, mantienen condición Normal/Buena en el 88,3% del área en pie.

En todos los casos, el cereal se encuentra a la espera de nuevos registros de lluvias generalizados sobre el centro y sur para acompañarte durante estadios críticos